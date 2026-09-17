Объединенные Арабские Эмираты: По сообщениям СМИ, полеты British Airways в международный аэропорт Дубая и обратно (DXB/OMDB) будут приостановлены до 3 ноября из-за проблем региональной безопасности, после чего они возобновятся ежедневно.
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