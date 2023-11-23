Майнинг-пул F2Pool заподозрили в блокировке подсанкционных транзакций

Исследователь блокчейнов, эксперт под ником 0xB10C обнаружил первый майнинг-пул, который, вероятно, начал блокировать транзакции участников, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.
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