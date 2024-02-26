ИКИ РАН: мощная магнитная буря может ожидаться 25-26 февраля

Магнитная буря ожидается на Земле 25-26 февраля. Как сообщает издание Zakon.kz, этот прогноз основан на получении лабораторией солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) данных о вспышечной активности на Солнце в феврале.