Месть за Курск уже началась. Медведев назвал фамилию, которая мешает, а олигарх поставил ультиматум Путину

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Комментарии
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R
Razziel
А,... ЧТО &quot;дериписька&quot; неприкасаемый? Его намёк на С.В.О. Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!
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15 час.
Надежда Новопашина
А вот и ещё одно Г...НО всплыло! Прорезался!
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3 час.

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