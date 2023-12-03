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Мигрант из Таджикистана с ножом напал на школьника в Санкт-Петербурге

Мигрант из Таджикистана с ножом напал на школьника в Санкт-Петербурге

Очень ценный специалист⁠⁠ https://www.spb.kp.ru/online/n. В Санкт-Петербурге 62-летний таджик пырнул восьмиклассника ножом, подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Я категорически против депортации Махмаджона Ходжаева. Депортировать нужно его родственников, которых наверняка в России сейчас, что клопов в матрасе. А самому любителю помахать ножиком следует обеспечить возможность построить, для России Трансполярную магистраль. Думаю, каторги лет на сорок вполне хватит.
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