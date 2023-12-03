Очень ценный специалист https://www.spb.kp.ru/online/n. В Санкт-Петербурге 62-летний таджик пырнул восьмиклассника ножом, подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Мигрант из Таджикистана с ножом напал на школьника в Санкт-Петербурге
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Я категорически против депортации Махмаджона Ходжаева. Депортировать нужно его родственников, которых наверняка в России сейчас, что клопов в матрасе. А самому любителю помахать ножиком следует обеспечить возможность построить, для России Трансполярную магистраль. Думаю, каторги лет на сорок вполне хватит.
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2 час.
Борис Виленский
Пристрелить при задержании за нападение на сотрудников.
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57 мин.
Александр Терехов
В россии россияне - пасынки бесправные. А наезжая шантрапа - это куда не плюнь - надменный царек, через губу с тобой разговаривающий.
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18 мин.
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