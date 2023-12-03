Мигрант из Таджикистана с ножом напал на школьника в Санкт-Петербурге

Вадим Кузнецов

Я категорически против депортации Махмаджона Ходжаева. Депортировать нужно его родственников, которых наверняка в России сейчас, что клопов в матрасе. А самому любителю помахать ножиком следует обеспечить возможность построить, для России Трансполярную магистраль. Думаю, каторги лет на сорок вполне хватит.