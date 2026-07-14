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Арвид Линдблад заявил о желании выступить в ралли

Арвид Линдблад заявил о желании выступить в ралли

Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Формулы 1 из команды VCARB Арвид Линдблад на Фестивале скорости в Гудвуде прокатился на кроссовере Ford Puma Rally1 ирландского дебютанта WRC Джона Армстронга из команды M-Sport Ford World Rally и остался впечатлён раллийной техникой.

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