Арвид Линдблад заявил о желании выступить в ралли

Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Формулы 1 из команды VCARB Арвид Линдблад на Фестивале скорости в Гудвуде прокатился на кроссовере Ford Puma Rally1 ирландского дебютанта WRC Джона Армстронга из команды M-Sport Ford World Rally и остался впечатлён раллийной техникой.
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