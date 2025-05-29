Польша заявила России протест: Обнаглевшей Варшаве стоит ещё раз напомнить про Катынь

Министр Сикорский обвинил Москву в «фальсификации» истории и потребовал «немедленно восстановить памятник» в Тверской области В вандализме и фальсификации истории обвинил российские власти глава польского МИД Радослав Сикорский.
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