TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление роликов о зацеперах

В соответствии с решением Таганского суда Москвы китайской соцсети TikTok предстоит заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за непринятие мер по ограничению доступа к запрещенным роликам о зацеперах, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.