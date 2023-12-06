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TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление роликов о зацеперах

TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление роликов о зацеперах

В соответствии с решением Таганского суда Москвы китайской соцсети TikTok предстоит заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за непринятие мер по ограничению доступа к запрещенным роликам о зацеперах, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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