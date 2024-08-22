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Мэр Дербента подарил квартиру дагестанскому спортсмену, выступавшему на Олимпиаде за Грецию. Почему я считаю, что это позор!

Мэр Дербента подарил квартиру дагестанскому спортсмену, выступавшему на Олимпиаде за Грецию. Почему я считаю, что это позор!

Avia.pro - СМИ В Дербенте, в этом древнем городе, который когда-то был оплотом традиций и гордости, разразилась настоящая трагикомедия, достойная самых лучших пьес абсурда.

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Комментарии
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Алексей Тан
Они это могут себе &quot;позволить&quot;.... только из КАРМАНА России, Русских.... сначала, газ и электричество... массового воровали... а сейчас, гос. квартиры &quot;дарят&quot;... а завтра и ЗЕМЛЮ дарить будут... тем же ИНОРОДЦАМ.
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23 час.
Татьяна Царева
неплохо бы разобраться. за чей счет банкет, кто позволил чиновнику . если за свои деньги. то неплохо бы выяснить. откуда такие суммы. а если нет. то почему за казенный счет он предателя поощряет
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23 час.
Владимир Петросов
Такое происходит потому, что Мэра Дербента Ахмеда Кулиева НАРОД не выбирал. Эту кандидатуру &quot;спустили сверху&quot;, а народ от безысходности тупо сделал &quot;одобрямс&quot;. Мы так умеем делать. Наверняка он чей-то родственник или кому-то &quot;жизнь спас&quot;. Ну а распоряжаться народными средствами, так поступает подавляющее большинство чиновников страны.
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17 час.

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