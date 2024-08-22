Мэр Дербента подарил квартиру дагестанскому спортсмену, выступавшему на Олимпиаде за Грецию. Почему я считаю, что это позор!

Алексей Тан Они это могут себе "позволить".... только из КАРМАНА России, Русских.... сначала, газ и электричество... массового воровали... а сейчас, гос. квартиры "дарят"... а завтра и ЗЕМЛЮ дарить будут... тем же ИНОРОДЦАМ.

Татьяна Царева неплохо бы разобраться. за чей счет банкет, кто позволил чиновнику . если за свои деньги. то неплохо бы выяснить. откуда такие суммы. а если нет. то почему за казенный счет он предателя поощряет