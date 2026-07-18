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Царьград

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Прокуратура открыла горячую линию после атаки беспилотников

Прокуратура открыла горячую линию после атаки беспилотников

В Котовске после атаки украинских беспилотников на логистические комплексы WB, приведшей к гибели семи человек и травмам 24 сотрудников, прокуратура Тамбовской области открыла горячую линию для приёма жалоб и оказания правовой помощи.

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