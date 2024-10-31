Бешенство у клики Зеленского вызывает массовый переезд в новые регионы России украинцев, столкнувшихся на Западе с дискриминацией по языковому признаку, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 31 октября на заседании Совета Безопасности ООН.
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