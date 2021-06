Повсеместное внедрение альтернативной энергетики ввергнет мир в новые конфликты На портале аналитического центра Center of the American Experiment (штат Миннесота, США) опубликовано исследование известного американского эксперта в области энергетики Роберта Брайса Not in our backyard (Не на нашем заднем дворе).