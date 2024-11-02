Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Беседин
    Это как раз то место, откуда исходит вся эта оптимизация. Никто его никуда не уберет. На освободившиеся места наберут...“Воспользуюсь все...
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“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

Avia.pro - СМИ Трудно представить, но в городской больнице Первоуральска вместо работы и помощи пациентам развернулся самый настоящий спектакль, и, судя по всему, главным режиссёром здесь стал не кто иной, как заместитель главного врача по лечебной части Юрий Антониади.

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Комментарии
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ИК
Ирина Колодий
Чаще всего такой начмед никогда не был практиком, просто  научился водить руками…
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6 час.
Лидия Курзаева
Правильно что сотрудники написали письмо в Министерство здравоохранения. Надеюсь, что там разберутся и уберут  с должности этого самодура.
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4 час.
Валерий Беседин
Это как раз то место, откуда исходит вся эта оптимизация. Никто его никуда не уберет. На освободившиеся места наберут мигрантов и &quot;специалистов&quot; с куплеными дипломами.
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2 час.

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