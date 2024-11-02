“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

ИК Ирина Колодий Чаще всего такой начмед никогда не был практиком, просто научился водить руками…

Лидия Курзаева Правильно что сотрудники написали письмо в Министерство здравоохранения. Надеюсь, что там разберутся и уберут с должности этого самодура.