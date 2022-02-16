smi.media

447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Чем худо было молдаванам в составе России, нет рванули сами не понимая куда, то  они румыны , то ещё хрен знает кто и...Судьба Молдавии з...
  • валерий лисицын
    Если у  англичан забрать то что они награбили то без штанов останутся.Ирландия и Шотлан...
  • Александр Мартынов
    ......................Две трети украинц...

МОК решил считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в беседе с журналистами рассказал о том, что будет в том случае, если российская фигуристка Камила Валиева займет призовое место в одиночном катании среди женщин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх