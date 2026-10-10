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Аргументы и Факты

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Лантратова рассказала о контактах с командой Мелании Трамп по Алешкам

Лантратова рассказала о контактах с командой Мелании Трамп по Алешкам

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова находится на связи с командой первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп по ситуации в херсонском городе Алешки, где из-за блокады украинских боевиков мирные жители отрезаны от обеспечения продовольствием и водой.

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