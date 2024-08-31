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RT Russia

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«Любопытно попробовать себя в новом амплуа»: Андрей Мерзликин — о роли в комедии «Беляковы в отпуске» и актёрской работе

«Любопытно попробовать себя в новом амплуа»: Андрей Мерзликин — о роли в комедии «Беляковы в отпуске» и актёрской работе

В сентябре на российские экраны выйдет полнометражный фильм «Беляковы в отпуске». В основе сюжета ленты, снятой студией SVERDЛOVSK и телеканалом ТНТ, — курьёзные приключения комедийного персонажа скетч-шоу «Наша Russia» Сергея Юрьевича Белякова и его семьи на турецком курорте.

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