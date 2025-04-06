НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Кажется, что после разгрома «Оренбурга» «Динамо» на подъеме. Но все же ЦСКА фаворит». Прогноз Тихонова на матч

«Кажется, что после разгрома «Оренбурга» «Динамо» на подъеме. Но все же ЦСКА фаворит». Прогноз Тихонова на матч

Павел Тихонов сделал прогноз на матч 23-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Динамо» Москва. Автор Спортса’‘ поставил на победу армейцев с форой (-1) с коэффициентом 3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх