Россия отговорит Казахстан от курса в сторону Запада

Москва предотвратит курс Астаны в сторону Запада. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 29 января — 1 февраля Казахстан с государственным визитом, где встретится с представителями руководства республики и примет участие в Евразийском межправительственном совете.
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