Знойный штиль ждет Рязанскую область 5 августа

С началом месяца к нам пришли высокие температуры - тенденция пока сохраняется. Ночных похолоданий не предвидится, в ночь на среду на территории области показатели будут колебаться от +12 до +17 градусов.
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