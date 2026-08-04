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62ИНФО | Новости Рязани

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Знойный штиль ждет Рязанскую область 5 августа

Знойный штиль ждет Рязанскую область 5 августа

С началом месяца к нам пришли высокие температуры - тенденция пока сохраняется. Ночных похолоданий не предвидится, в ночь на среду на территории области показатели будут колебаться от +12 до +17 градусов.

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