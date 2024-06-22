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Фонсека встретился с Леау во время Евро-2024. Тренер «Милана» считает его ключевой часть проекта

Фонсека встретился с Леау во время Евро-2024. Тренер «Милана» считает его ключевой часть проекта

Встреча прошла на базе сборной Португалии во время Евро-2024. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Фонсека видит Леау ключевой частью проекта в сезоне-2024/2025.

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