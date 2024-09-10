«Азиатский способ производства» и очернение советской цивилизации

Ан-225 «Мрия» и «Буран». На авиасалоне в Ле-Бурже, 1989 год «Азиатский способ производства» Обычно марксистская периодизация общественно-экономических формаций сводится к выделению пяти основных формаций.
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