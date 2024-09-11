Издание русского историка Николая Пунина с обложкой от Казимира Малевича уйдет с молотка

12 сентября Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, в ходе первой сессии которых будут представлены редкие книги и журналы по искусству XX века из собрания знаменитого итальянского коллекционера русского искусства, Почетного консула РФ в Венеции Альберто Сандретти.