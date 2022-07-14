Блок питания DeepCool PQ850M: фокус с нюансами

В серию DeepCool PQ-M входит четыре модели мощностью от 650 до 1000 Вт. К нам на тест попала модель, расположенная в модельном ряду всего на одну ступеньку ниже наиболее производительной: блок питания с выходной мощностью 850 Вт.
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