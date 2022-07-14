Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русский
    Ура, что наши успешно наступают!Специальная военн...
  • Алексей Русский
    – Слава Украине! — В составе России! :)Специальная военн...
  • Невидимка Невидимка
    А какое отношение США и другие страны имеют к российской нефти, халявы захотелось господам.США и Китай кулуа...

Блок питания DeepCool PQ850M: фокус с нюансами

Блок питания DeepCool PQ850M: фокус с нюансами

В серию DeepCool PQ-M входит четыре модели мощностью от 650 до 1000 Вт. К нам на тест попала модель, расположенная в модельном ряду всего на одну ступеньку ниже наиболее производительной: блок питания с выходной мощностью 850 Вт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх