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Железнодорожная сеть Украины частично обесточена

Железнодорожная сеть Украины частично обесточена

Предприятие «Украинская железная дорога» заявило об обесточивании части железнодорожных веток. Такое заявление специалисты сделали 31 октября.

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