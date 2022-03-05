Сергей Глазьев: Ловушка для России обернётся катастрофой

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" Запад объявил России тотальную экономическую войну. И мы тут не были первыми "жертвами" подобной экспансии: под жёсткими западными экономическими санкциями уже находятся Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба.