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Сергей Глазьев: Ловушка для России обернётся катастрофой

Сергей Глазьев: Ловушка для России обернётся катастрофой

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" Запад объявил России тотальную экономическую войну. И мы тут не были первыми "жертвами" подобной экспансии: под жёсткими западными экономическими санкциями уже находятся Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба.

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