Победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Начинаем потихоньку подводить итоги года. Немецкое общество фотографии природы недавно объявило победителей конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года», которые были отобраны из почти 18 000 заявок из 38 стран в 11 категориях.
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