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Лента новостей Крыма

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Олег Царёв: 19 апреля 1783 императрица Екатерина издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всея Кубанской стороны под Российскую державу»

Олег Царёв: 19 апреля 1783 императрица Екатерина издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всея Кубанской стороны под Российскую державу»

19 апреля 1783 императрица Екатерина издала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всея Кубанской стороны под Российскую державу».

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