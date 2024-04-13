Не так давно здесь стройным частоколом стоял большой сосновый бор. Чистый, светлый, с мачтами до самого синего неба и с мечтами до самого дальнего горизонта.
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Не так давно здесь стройным частоколом стоял большой сосновый бор. Чистый, светлый, с мачтами до самого синего неба и с мечтами до самого дальнего горизонта.