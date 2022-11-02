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Малафеев о возможном вылете «Локомотива»: «У нас уже были примеры с «Динамо» и «Рубином»

Вячеслав Малафеев высказался о 14-м месте «Локомотива» в Мир РПЛ. «Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива».

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