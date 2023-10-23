Росгвардейцы задержали на Тимирязевской двух наркокурьеров

На севере Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.
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