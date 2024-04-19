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Нижегородская правда

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32 нижегородских учителя стали победителями конкурсов, в том числе федеральных

32 нижегородских учителя стали победителями конкурсов, в том числе федеральных

32 нижегородских учителя стали победителями конкурсов, в том числе федеральных, в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

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