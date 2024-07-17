Кинопоказы от Русского географического общества пройдут в амфитеатре парка «Ангарские пруды»

Русское географическое общество в рамках цикла бесплатных кинопоказов «Бастионы России» в выходные дни 20 и 21 июля в парке «Ангарские пруды» покажет увлекательные фильмы о Крепости Орешек и Генуэзской крепости.
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