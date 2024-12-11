Память разведчику и дипломату Вячеславу Трубникову отлили в бронзе

Иркутск — город, уважающий свою историю, как и именитых земляков. Белобородов, Челноков, Вампилов, Распутин, Ножиков, Гайдай, Миль, Камов — все эти известные уроженцы «середины земли» увековечены на иркутских улицах и площадях в виде памятников и бюстов.
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