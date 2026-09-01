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Царьград

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Бывший топ-чиновник Подмосковья пропал без вести в зоне СВО

Бывший топ-чиновник Подмосковья пропал без вести в зоне СВО

Экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн пропал без вести на СВО.Бывший первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, , который проходил обвиняемым по громкому делу о коррупции, исчез в зоне боевых действий.

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