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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Факела» Василенко о работе с Хиддинком в «Анжи»: «Бесценный опыт. Всегда считал, что мяч должен быстро двигаться на ударную позицию – «Ливерпуль» Клоппа так играл, симпатична его работа»

Главный тренер « Факела »  Олег Василенко рассказал о том, какое влияние на него оказали Гус Хиддинк и  Юрген Клопп .

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