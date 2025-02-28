В Улан-Удэ мужчина повредил зеркала у нескольких авто после ссоры с женой

В Улан-Удэ 24-летнего местного жителя подозревают в повреждении зеркал у нескольких автомобилей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений" УК РФ.
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