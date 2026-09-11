БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кая Каллас тоже пошла в «психическую атаку»: ЕС массово вызвал российских послов «на ковер»

Кая Каллас тоже пошла в «психическую атаку»: ЕС массово вызвал российских послов «на ковер»

Европа во главе с выживающими из ума «нордическими фрау» уничтожает каналы диалога с Россией Константин Ольшанский На фото: верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

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