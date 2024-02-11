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  • Юрий
    к Большому счастью что ваши интересы не совпадают с мнениями  специалистов в музыке которые составляют эти рейтинги !...100 лучших песен ...
  • Sergio Myn
    Мля..! Где же вы находите такие рейтинги!!? Лазите по старым английским чартам? Они никогда не соответствовали настоя...100 лучших песен ...
  • Sergio Myn
    Мля..! Где же вы находите такие рейтинги!!? Лазите по старым английским чартам? Они никогда не соответствовали настоя...100 лучших песен ...

Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Возможно, это за неделю до Дня Святого Валентина, но на этой неделе в мире металла любовь не потеряна, поскольку Керри Кинг совершает свое долгожданное возвращение с презентацией своего сольного проекта и несколькими отборными словами о своих бывших коллегах по группе.

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