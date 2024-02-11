Новости Хард- Рока этой недели

Возможно, это за неделю до Дня Святого Валентина, но на этой неделе в мире металла любовь не потеряна, поскольку Керри Кинг совершает свое долгожданное возвращение с презентацией своего сольного проекта и несколькими отборными словами о своих бывших коллегах по группе.