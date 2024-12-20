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Небензя пообещал быстрый ответ РФ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Небензя пообещал быстрый ответ РФ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Ответ России на обстрел ВСУ курского города Рыльска не заставит себя ждать. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, трансляция ведется на сайте ООН.

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