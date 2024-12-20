Небензя пообещал быстрый ответ РФ на обстрел Рыльска со стороны ВСУ

Ответ России на обстрел ВСУ курского города Рыльска не заставит себя ждать. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, трансляция ведется на сайте ООН.
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