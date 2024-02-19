Коуч Гайнутдинова: психологически взрослые люди умеют зарабатывать и не брать деньги у родителей

Коуч ACSTH, бизнес-расстановщик, IT-предприниматель Альфия Гайнутдинова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что означает умение распоряжаться деньгами и иметь взрослую позицию по распределению финансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии