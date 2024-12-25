Сибиряк позарился на деньги бойца СВО и оказался в СИЗО

Суд избрал меру пресечения новосибирцу по обвинению в краже денег с карты участника СВО. В Железнодорожным районном суде Новосибирска сегодня, 25 декабря 2024 года, рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Дениса Кукарцева.