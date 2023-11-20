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Старикам здесь не место: как понять, что пора сменить свой смартфон на модель «поновее»

Старикам здесь не место: как понять, что пора сменить свой смартфон на модель «поновее»

В контексте смартфонов возраст как таковой значит достаточно мало. Даже старое устройством может служить верой и правдой если не создает каких-либо сложностей для своего пользователя, функционирует бесперебойно и не подводит в самых разных ситуациях.

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