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Более 300 уральцев вернулись из отпуска с «лимонной кожей»

Более 300 уральцев вернулись из отпуска с «лимонной кожей»

Более 300 уральцев после возвращения из отпуска были вынуждены обращаться к медикам за помощью – вместо красивого загара они получили от солнца проблемы в виде сухости, шелушения и «лимонной кожи».

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