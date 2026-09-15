Более 300 уральцев вернулись из отпуска с «лимонной кожей»

Более 300 уральцев после возвращения из отпуска были вынуждены обращаться к медикам за помощью – вместо красивого загара они получили от солнца проблемы в виде сухости, шелушения и «лимонной кожи».
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