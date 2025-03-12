В Чистополе девушка лишилась 600 тыс. после звонка псевдосотрудника ФСБ

В Чистополе 19-летней местной жительнице позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов и с первых слов напугал молодую девушку, сообщив, что она подозревается в пособничестве террористам.
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