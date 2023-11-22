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На Украине впервые разрешили работать женщинам под землёй

На Украине впервые разрешили работать женщинам под землёй

Украинские шахты впервые разрешили работать женщинам под землёй.  Reuters сообщает, что, после того, как тысячи рабочих отправились в ВСУ, угледобывающее предприятие в Днепропетровской области столкнулось с огромной нехваткой персонала.

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