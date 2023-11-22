На Украине впервые разрешили работать женщинам под землёй

Украинские шахты впервые разрешили работать женщинам под землёй. Reuters сообщает, что, после того, как тысячи рабочих отправились в ВСУ, угледобывающее предприятие в Днепропетровской области столкнулось с огромной нехваткой персонала.
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