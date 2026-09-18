iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступили в продажу

Новый флагман Apple одновременно появился в США, Китае, Японии, Великобритании, Германии, Индии и других крупных рынках Сегодня, 18 сентября, Apple официально начала продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
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