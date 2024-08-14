Назван период самого стремительного обесценивания доллара в XXI веке

РИА Новости: самое мощное обесценивание доллара в XXI веке произошло при Байдене Самое сильное обесценивание доллара в XXI веке произошло в период нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена.
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