Путин указал на успешное развитие взаимовыгодных отношений России и Туркмении

Александр Щербак/ТАСС Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Наврузом, а также указал на успешное развитие отношений двух стран в духе углубленного стратегического партнерства.
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