«Газпром-Медиа Холдинг» выпустит вертикальный сериал «45 дней до Победы»

Премьера первого эпизода состоится в Yappy 26 марта. предоставлено Пресс-службойМасштабный проект «45 дней до Победы» из 45 серий представляет собой панораму событий, подвигов и судеб людей, переживших войну.
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