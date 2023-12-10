Россия и Израиль продолжат взаимодействовать для эвакуации россиян из Газы

Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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